Test genetici nuova generazione per cura tumori a carico Ssn

(ANSA) - FIRENZE, 07 DIC - La Regione Toscana ha recepito il decreto del ministro della Salute di settembre sull'uso dei test di nuova generazione Ngs per la cura dei tumori: permettono il sequenziamento in contemporanea di grandi quantità di genoma, accorciando i tempi di analisi. I test sono finanziati con un fondo apposito: per la Toscana vale 352.369 euro per il 2022 e altrettanti per il 2023 e dunque saranno a carico del servizio sanitario pubblico.

In particolare, spiega la Regione, è sul carcinoma non a piccole cellule, non squamoso metastatico del polmone che si è ritenuto di potersi avvalere nell'immediato dei test. La valutazione dell'uso di questi esami è affidata al gruppo oncologico multidisciplinare.

Con la stessa delibera che recepisce il decreto, la Regione Toscana ha ritenuto di mantenere nelle anatomie patologiche delle tre aziende ospedaliero universitarie la profilazione genetica su grandi piattaforme e richiede alle Aziende sanitarie territoriali l'individuazione dei laboratori che eseguiranno i test, con attivazione di piattaforme per numero medio piccolo.

La definizione delle indicazioni per la prescrizione è affidata all'organismo di coordinamento della rete oncologica regionale, istituito presso Ispro. (ANSA).