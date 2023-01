A 20 anni dalla scomparsa di Berio la sua Radicondoli lo ricorda

(ANSA) - RADICONDOLI (SEINA), 02 GEN - A partire da quest'anno, nell'ultimo weekend del mese di maggio Radicondoli, borgo del Senese che Luciano Berio aveva scelto come propria dimora dal 1974, ospiterà un importante appuntamento musicale dedicato al grande compositore e direttore di orchestra.

Radicondoli, spiega in una nota il Comune, inaugurerà questi appuntamenti annuali simbolicamente nel 2023, a vent'anni dalla scomparsa del grande maestro, morto il 27 maggio 2003, e che £in questa terra portò a compimento molte delle sue più importanti composizioni".

Sempre il Comune spiega che è "fresca di firma la convenzione triennale tra il Comune, la famiglia del compositore e il Centro studi Luciano Berio, istituzione che ha appena varato un cambio di sede da Firenze a Radicondoli e che si occuperà per mandato comunale della progettazione, dell'organizzazione e della realizzazione degli eventi". "Per l'amministrazione è un onore contribuire a questa grande opportunità che valorizza e ribadisce il forte legame di questa comunità con il maestro - fa notare il sindaco Francesco Guarguaglini -. È proprio qui che venne ad abitare, al podere Il Colombaio, ristrutturato al fine di diventare la residenza della famiglia e il luogo privilegiato di concentrazione e lavoro del compositore. Molte delle opere più significative di Berio sono state create proprio qui, nello studio collocato nell'ex fienile. E le relative partiture recano in fondo, accanto alla data di compimento della composizione, il nome dell'amata Radicondoli: suo luogo del cuore". "Il rapporto tra l'artista e la nostra comunità - prosegue il sindaco - è stato già celebrato nel corso di un weekend dedicato a Berio dal titolo 'Suoni e occasioni', tenutosi a Radicondoli dal 27 al 29 maggio scorsi con grande risonanza e riscontro di pubblico. Una iniziativa, condotta in collaborazione con il Centro studi Luciano Berio, che ha voluto rendere omaggio al maestro attraverso la condivisione di ricordi e testimonianze delle persone che l'hanno conosciuto e fatto parte della sua vita".

Per il progetto al via da maggio prossimo nella variazione di bilancio approvata dal Consiglio Comunale lo scorso 30 novembre, stanziati 70.000 euro.