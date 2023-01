Capodanno: 4 feriti per i botti nel Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 01 GEN - Sono quattro le persone ferite nel Fiorentino per i botti durante i festeggiamenti per l'ultimo giorno dell'anno. Tre a Firenze ed una a Sesto Fiorentino (Firenze).

Il più grave è un 14enne, albanese, colpito da un petardo all'occhio e si trova in progrosi riservata all'ospedale pediatrico Meyer. Un undicenne, italiano, ha invece riportato una ferita al piede, per lui la prognosi è di dieci giorni.

Ferito alla mano da un petardo un 17enne, italiano. A Sesto Fiorentino, un 39enne, italiano, ha riportato una ferita ad un occhio, per lui prognosi di dieci giorni.

Nella nottata si sono registrati, fanno sapere dal Comune, alcuni incidenti stradali senza gravi conseguenze. Tra questi un'auto si è scontrata con un monopattino nella zona di Rifredi intorno all'una e ci sono stati tre scontri a causa di conducenti ubriachi: in viale Petrarca, in viale Spartaco Lavagnini e a Ponte San Niccolò. In via Paisiello una Ferrari è andata a sbattere contro quattro auto in sosta provocando forti danni: in corso le ricerche del conducente che ha abbandonato il mezzo. Infine stamani, alle 8.45, un'ambulanza in emergenza si è scontrata con una Jeep in Lungarno Soderini. (ANSA).