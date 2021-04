Portale Toscana sempre aperto per vaccini Covid per i 70enni

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - Al via sul portale regionale dei vaccini la nuova modalità di prenotazione riservata agli over 70: dalle 18 sarà aperta un'agenda che resterà accessibile per l'intero mese di maggio, con l'obiettivo di portare a termine la vaccinazione dei 70-79enni. La programmazione mensile delle somministrazioni partirà dal 3 maggio fino al 7 giugno.

In Toscana, ricorda la Regione, vivono attualmente circa 410mila over 70, di cui 223.158 hanno ricevuto la prima dose.

Ieri, aggiunge la nota, la Toscana è riuscita a somministrare in un solo giorno 37mila dosi di vaccino, andando oltre la soglia delle 30mila somministrazioni, richieste dal Governo a livello nazionale. (ANSA).