Vaccini: Toscana, riaperta agenda prenotazione per over 80

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - Agenda riaperta sul portale regionale dei vaccini per gli over 80 della Toscana. La novità, secondo quanto si apprende dalla Regione, è legata a una quarantina di telefonate arrivate nella giornata di ieri al numero verde attivato nelle scorse settimane proprio per aiutare gli over 80 a vaccinarsi.

Si tratta principalmente, spiega la Regione, di persone che in una prima fase hanno rifiutato la vaccinazione e che ora vorrebbero invece vaccinarsi. Per questo motivo è stata riaperta sul portale la possibilità di prenotare la somministrazione. In Toscana sono circa 12-13mila gli anziani over 80 che hanno rifiutato la vaccinazione. (ANSA).