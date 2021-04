Vaccini: Toscana, basta chiamate Asl, sms a tutti i fragili

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - Cambia la modalità di prenotazione del vaccino per i fragili che sono ancora in attesa della chiamata dall'Asl di riferimento: a partire da domani, 1 maggio, queste persone riceveranno un sms personalizzato con il codice di prenotazione a 8 cifre utile per prenotare la somministrazione direttamente sul portale.

Questa nuova modalità, annunciata dalla Regione Toscana, riguarda le persone con patologie che rientrano nella categoria A, che si sono iscritte sul portale e che erano in attesa della chiamata dalla propria Asl. Per velocizzare i tempi, la Regione ha deciso di adottare per questa categoria di persone la stessa modalità già in uso per la categoria B, ovvero l'invio del codice via sms e la prenotazione sul portale. Da domani il settore sanità digitale della Regione Toscana inizierà a inviare tranche da 10mila sms al giorno in base all'ordine di registrazione sul portale. La finestra per la registrazione dei fragili, intanto, è stata chiusa e verrà riaperta nei prossimi giorni. (ANSA).