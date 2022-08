Per Olivia Newton John funerali di Stato in Alabama

(ANSA) - NEW YORK, 11 AGO - Olivia Newton John avrà funerali di Stato in Australia. Lo ha confermato il premier dello Stato del Victoria, Dan Andrews. In un post su Twitter Andrews ha scritto che la famiglia dell'attrice e cantante morta lo scorso 8 agosto a 73 anni a causa di un cancro ha accettato l'offerta da parte dell'Australia. "Sarà più un concerto che un funerale si legge nel post - all'altezza di una vittoriana che ha vissuto una vita così intensa e generosa". I dettagli della cerimonia non sono ancora stati resi noti.

La Newton-John nacque nel Regno Unito ma si trasferì in Australia all'età di cinque anni divenendo subito una delle celebrity più amate del Paese.

Intanto su Instagram il marito John Easterling le ha reso omaggio con un post commovente. Easterling ha definito il loro matrimonio (la coppia si sposò nel 2008) e la loro vita assieme come un 'amore che trascende la comprensione'. Ha aggiunto inoltre che la moglie era come una medicina che usava il mezzo della canzone, delle parole, del tocco.

"Era la donna più coraggiosa che abbia mai conosciuto - dice - la sua capacità di prendersi cura sinceramente delle persone, della natura e di tutte le creature quasi ecclissa ciò che è umanamente possibile. E' solo per grazia di Dio che mi è stato concesso di condividere per così a lungo la passione e la profondità del suo essere". (ANSA).