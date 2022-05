Texas: Biden, Congresso trasformi il dolore in azione

(ANSA) - WASHINGTON, 26 MAG - "Il Congresso deve passare la legge sul controllo dei profili di chi vuole acquistare armi, vietare i fucili d'assalto e i mitra". Lo scrive su Twitter il presidente americano, Joe Biden, all'indomani della strage nella scuola elementare di Uvalde, in Texas. "E' tempo di trasformare questo dolore in azione", ha insistito Biden che domenica si recherà con la moglie Jill in visita nella cittadina del massacro per incontrare le famiglie delle vittime, 19 bambini e due studenti. (ANSA).