Gas: forte calo ad Amstredam, accordo Ue-Giappone su Gnl

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Appare in forte calo il gas sulla piazza di Amsterdam, dove il metano viene pagato 73,1 euro al MWh, in calo del 9,5% sul valore registrato in nella seduta precedente. A influire sulle contrattazioni le schiarite sul fronte Ucraino, con alcune truppe russe in ritiro dal confine, e l'accordo siglato tra l'Unione Europea ed il Giappone per l'invio di Gnl, il gas naturale liquefatto che raggiunge via nave il Vecchio Continente per essere poi rigassificato e immesso sulle reti nazionali. (ANSA).