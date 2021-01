Hit parade, 4/a settimana in vetta per Sfera Ebbasta

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Sfera Ebbasta, con Famoso, è per la quarta settimana consecutiva in vetta ai dischi più venduti della settimana (dopo essersi piazzato al secondo delle classifiche annuali), secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Al secondo posto entra nella settimana di uscita Medioego, il nuovo lavoro del rapper Inoki che arriva a sei anni dall'ultimo disco e conquista anche la vetta della top ten dei vinili. Scivolano di una posizione e sono terzi i Pinguini Tattici Nucleari con l'Ep Ahia!. Quarto Ernia con Gemelli (in risalita di quattro posti), davanti al collettivo Bloody Vinyl e a seguire Ligabue con 7 (il disco che contiene sette inediti, usciti dai cassetti e rilavorati) (entrambi in discesa di due gradini).

Settima piazza per il re del 2020 Marracash con Persona, il disco più venduto dell'anno appena concluso. Seconda e ultima new entry della settimana è Nobody is Listening dell'ex One Direction Zayn, ottavo. Chiudono la top ten Pop Smoke con Shoot for the stars aim for the Moon e The Weeknd con After Hours.

(ANSA).