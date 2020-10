Trump, sono immunizzato. Twitter segnala il post

Il tweet di Donald Trump sul suo essere immunizzato "viola le regole di Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul Covid-19. Comunque Twitter ha determinato che potrebbe essere nell'interesse del pubblico che il tweet resti accessibile". Lo afferma Twitter in un messaggio allegato al cinguettio in cui il presidente Usa ha scritto di aver avuto "una totale e completa approvazione dai medici della Casa Bianca ieri. Questo vuol dire che non posso prendere" il virus "(immunizzato) e che non posso" trasmetterlo.

In un'intervista a Fox il tycoon aveva anche detto: "Sembra che ne sia immunizzato". "Mi sento bene", aveva aggiunto. "Ora avete un presidente che è immunizzato, che non deve nascondersi nello scantinato. Sembra che sia immunizzato, non so per quanto: forse per un periodo lungo, forse per un periodo breve e forse per la vita. Nessuno lo sa con sicurezza ma sono immunizzato", aveva detto.