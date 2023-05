Stefano Grieco country manager Nokia per l'Italia e Malta

(ANSA) - ROMA, 09 MAG - Nokia ha nominato Stefano Grieco Country Manager per Italia e Malta. Grieco succede a Giuseppina Di Foggia indicata come nuovo amministratore delegato di Terna.

"Le ampie capacità manageriali e l'esperienza di Stefano consolideranno la posizione di Nokia in Italia, un mercato cruciale e centro di innovazione per Nokia", sottolinea in una nota Rolf Werner, Senior Vice President di Nokia Europe. Voglio anche ringraziare di cuore Giuseppina Di Foggia per il suo eccezionale contributo nel mettere Nokia al centro dell'ecosistema italiano", aggiunge Werner. "Lavorerò perché Nokia possa creare valore e sia sempre più rilevante nei confronti dei nostri clienti e per l'intero ecosistema continuando a spingere sull'innovazione e lo sviluppo tecnologico. Nokia potrà svolgere un ruolo di riferimento per lo sviluppo digitale del Paese", sottolinea invece Grieco. (ANSA).