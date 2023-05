Urso, in Italia Intelligenza artificiale cresciuta del 32%

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il settore dell'Intelligenza artificiale in Italia è cresciuto del 32% in un anno, un valore pari a 500 milioni di euro: a dirlo attraverso una lettera è stato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in apertura della RomeCup 2023, l'evento organizzato da Fondazione Mondo Digitale con Università Campus Bio-Medico di Roma ideato come momento di confronto tra scuole, università, imprese e istituzioni. "Questo settore - ha detto Urso - è in forte crescita e in Italia ha registrato un +32% in un solo anno, per un valore pari a 500 milioni di euro; ormai è centrale nei programmi di sviluppo delle imprese di ogni dimensione che investono in Intelligent data processing, Language AI e Computer vision". Le innumerevoli applicazioni di queste tecnologie hanno però anche aperto un grande dibattito etico in Italia e in Europa, "e siamo particolarmente impegnati nell'analisi e nella composizione delle proposte di Regolamento sull'AI, ancora in fase di elaborazione a livello di Ue. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy per gli ambiti di competenza intende essere parte attiva in questi processi come già avvenuto per la definizione del Programma strategico per la IA 2022-2024".

Inoltre, ha sottolineato Urso, è forte anche l'impegno nello sviluppo di un approccio organico alle tecnologie emergenti così da consentire al paese di guardare al futuro con fiducia, difendendo in ogni circostanza modelli e valori che abbiano al centro la persona. (ANSA).