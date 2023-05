Assinter, nuova Academy tra Pnrr e Intelligenza Artificiale

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - Prenderà il via il 4 maggio la nuova edizione della Assinter Academy, il percorso che prevede vari appuntamenti, in modalità ibrida, su temi di innovazione cruciali per lo sviluppo del nostro Paese, dal Pnrr ai big data e l'incalzare dell'intelligenza artificiale. Un'iniziativa voluta da Assinter, l'associazione delle società pubbliche Ict in-house per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione regionale e in parte centrale, in collaborazione con università e aziende.

"Quello tra pubblico e privato è un dialogo che negli ultimi anni si è stretto sempre di più e che l'innovazione tecnologica sta rendendo più fruttuoso e collaborativo" le parole di Diego Antonini, Presidente Assinter durante la conferenza stampa di presentazione 'Pnrr e Trasformazione Digitale, il cambio di passo con Assinter' organizzata assieme a Key4biz. "Il ruolo di Assinter, in tale scenario, è fondamentale per tenere le fila dei vari progetti a cui i nostri consociati prendono parte e inserirli in un ecosistema di valore". Come spiega Maria Cammarota, Direttore Generale di Assinter Italia: "La Academy è strutturata per dare un vero cambio di passo al modo con cui cittadini e Pubblica Amministrazione possono comunicare e comunicheranno in futuro. Per i vari appuntamenti, ci avvaliamo di due tipologie di partnership. Prima di tutto con le università, che rappresentano il fulcro operativo delle giovani menti che andranno ad occupare posizioni di rilievo per il lavoro del domani. Poi i cosiddetti soggetti pre-competitivi, le organizzazioni protagoniste del mondo Ict che partecipano attivamente alle Academy". Il pubblico di riferimento comprende manager operanti all'interno delle in-house Ict, figure tecnico-operative considerate alti potenziali all'interno delle in-house Ict, professionisti delle imprese private di settore, referenti delle Regioni, Amministrazioni territoriali e degli enti centrali. Dalla prima edizione del 2021 a quella odierna, sono nove le università che collaborano con l'accademia e 14 i partner. Con il lancio della nuova edizione, Assinter rende disponibile anche una nuova piattaforma online dove poter accedere ai materiali di ogni appuntamento. Si parte il 4 maggio, dalle ore 9 alle 16, all'Università 'Luiss Guido Carli' di Roma con l'incontro sul Nuovo codice dei contratti pubblici ed e-procurement. (ANSA).