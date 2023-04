Primo trimestre 2023 in rialzo, Meta supera le attese

(ANSA) - ROMA, 27 APR - Meta chiude i primi tre mesi dell'anno meglio delle attese e presenta stime per il secondo trimestre che si spingono oltre le previsioni del mercato. E Wall Street la premia. "Abbiamo avuto un buon trimestre, la nostra comunità continua a crescere. Stiamo diventando più efficienti e questo ci consente di mettere a punto prodotti migliori più velocemente e di posizionarci meglio" per il lungo termine, afferma Mark Zuckerberg.

I ricavi di Meta nel primo trimestre sono saliti per la prima volta in quasi un anno, segnando un aumento del 3% a 28,65 miliardi, oltre le attese degli analisti. L'utile netto è calato del 24% a 5,7 miliardi, con l'utile per azione che si è attestato a 2,20 dollari. Gli utenti attivi giornalieri di Facebook sono stati 2,04 miliardi, in aumento rispetto ai 2 miliardi dei tre mesi precedenti, mentre quelli mensili sono risultati pari a 2,99 miliardi. Per il secondo trimestre Meta prevede ricavi in una forchetta fra i 29,5 e i 32 miliardi di dollari, meglio delle stime degli analisti. Secondo gli analisti Meta può continuare a crescere approfittando anche delle difficoltà di TikTok negli Stati Uniti, dove la piattaforma controllata da ByteDance riscuote un ampio successo e conta su 150 milioni di utenti mensili. Ma la sua popolarità è minacciata da Washington che, per motivi di sicurezza nazionale, la vuole limitare. Da questo contesto, Meta potrebbe trarre dei vantaggi.

(ANSA).