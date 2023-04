Sega compra Rovio e Angry Birds per 706 milioni di euro

Sega compra Rovio Entertainment, la società finlandese che sviluppa giochi per i telefoni cellulari e cosciuta per il marchio Angry Birds, per 706 milioni di euro. L'acquisizione avverrà attraverso un'offerta pubblica di acquisto che sarà lanciata dalla multinazionale giapponese, attraverso Sega Sammy Holding, ad un prezzo di 9,25 euro per azione. Sega prevede di iniziare l'offerta all'inizio di maggio e di completare l'acquisizione nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023/2024. Il consiglio d'amministrazione di Rovio ha accettato l'offerta presentata da Sega e gli azionisti, che detengono complessivamente azioni per circa il 49,1% del capitale, si sono impegnati ad aderire all'offerta. Sega punta ad accelerare la propria crescita nel mercato globale dei giochi e di acquisire le "capacità di sviluppo e l'esperienza nella gestione dei giochi per i cellulari di Rovio", spiega una nota. Si prevede che il mercato globale dei giochi raggiungerà i 263,3 miliardi di dollari entro il 2026, con una crescita del 3,5%. Il mercato dei giochi per dispositivi mobili, in particolare, è destinato a crescere del 5,0% per rappresentare il 56% del mercato globale.