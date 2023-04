Pnrr: Butti, oltre l'80% degli enti Pa ha aderito al cloud

(ANSA) - ROMA, 03 APR - E' stato raggiunto il traguardo del Pnrr sul cloud pubblico: oltre l'80% delle amministrazioni locali tra Comuni, scuole e Asl ha detto sì al progetto, presentando un piano di migrazione dei dati. In totale si tratta di oltre 14 mila enti. Lo rende noto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti che commenta: "Siamo molto soddisfatti. Non solo perché abbiamo raggiunto l'obiettivo rispettando le scadenze europee, ma anche perché siamo riusciti ad ottenere un risultato persino superiore a quanto stabilito dal Pnrr".

"Sono oltre l'80% - invece del previsto 75% - le amministrazioni locali che nel nostro Paese hanno detto sì al cloud, presentando un piano di migrazione. Si tratta di un passo avanti fondamentale che permetterà di offrire servizi digitali ancora più moderni e affidabili, migliorando la vita di cittadini e imprese" dichiara il Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti. La misura 1.2 del PNRR "Abilitazione e facilitazione delle PA locali nella migrazione al cloud", ricorda una nota, mette a disposizione 1 miliardo di euro e prevede un programma di supporto e incentivo per migrare sistemi, dati e applicazioni delle PA locali verso servizi cloud qualificati. In particolare, il 90% dei Comuni e l'80% delle Scuole ha richiesto i finanziamenti per migrare i propri applicativi in cloud sulla piattaforma Pa digitale 2026.

