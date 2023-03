Wsj, Pentagono guarda a Silicon Valley per fornitura di armi

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Il Pentagono guarda alle start up della Silicon Valley per finanziare e sviluppare nuove tecnologie per le armi e per poter contare su fornitori più agili in grado di rispondere rapidamente e al meglio alle richieste. La mano tesa della dipartimento della Difesa alle Silicon Valley punta a consentire agli Stati Uniti a mantenere il passo con la Cina nei progressi sulle armi. Lo riporta il Wall Street Journal, osservando come la spinta del Pentagono a guardare a capitali privati è legata alle crescenti preoccupazioni sull'eccessivo consolidamento del settore della difesa americano che sta costringendo gli Stati Uniti ad affidarsi a un limitato numero di aziende dipendenti dai fondi pubblici per la ricerca e, quindi, lento nell'innovazione.

