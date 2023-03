Apple punta sulla produzione di film per il cinema

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Apple intende spendere un miliardo di dollari l'anno per produrre film da far sbarcare nelle sale cinematografiche. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'azienda di Cupertino ha contattato alcuni studio per collaborare su titoli da fare uscire quest'anno nelle sale. (ANSA).