Open Fiber porta la fibra ottica a Levaldigi, nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 21 MAR - Il circondario di Savigliano (Cuneo) d'ora in poi sarà più connesso. Sono partiti infatti i lavori per la posa della fibra ottica a Levaldigi e in alcune frazioni cittadine: Cavallotta, Palazzo, San Salvatore, Solere e Suniglia. Le operazioni, iniziate da Levaldigi, dureranno circa otto mesi, con la fine prevista prima del prossimo inverno.

Autorizzati dal Comune di Savigliano, i lavori sono realizzati da Open Fiber, concessionaria dello Stato per l'esecuzione dei lavori. La ditta si occupa sostanzialmente di predisporre l'infrastruttura, che in un secondo tempo potrà essere utilizzata dalle ditte che forniscono il servizio di fornitura della Fibra.

"Come primo passo - spiegano da Open Fiber - valutiamo la posa dei cavi sulle linee già esistenti. Altrimenti procediamo con i lavori di scavo. Abbiamo cominciato a Levaldigi: opereremo in particolare nella piazza centrale, nell'area dell'aeroporto e nelle vie della frazione. A scalare procederemo con le altre frazioni di Savigliano".

"È un bel passo in avanti che nelle frazioni arrivi la fibra - afferma l'assessora ai lavori pubblici del Comune di Savigliano, Federica Brizio -. In questo modo anche coloro che abitano e lavorano in tali località potranno superare l'isolamento, che spesso inevitabilmente attanaglia coloro che non vivono nei grandi centri, ed essere maggiormente connessi".

