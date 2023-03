Usa, bando TikTok se proprietari cinesi non vendono quota

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - L'amministrazione Biden chiede ai proprietari cinesi di TikTok di vendere la loro quota della società oppure far fronte al divieto dell'app negli Stati Uniti.

Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. TikTok è controllata dalla cinese ByteDance, fondata nel 2021 da Zhang Yiming, Liang Rubo - l'amministratore delegato di ByteDance - e altri. Secondo quanto riferito dai manager di TikTok, il 60% delle azioni di ByteDance è controllato da investitori globali, il 20% dai suoi dipendenti e un altro 20% dai suoi fondatori, che comunque hanno maggiori diritti di voto.

"Se proteggere la sicurezza nazionale è l'obiettivo, allora una vendita non risolve il problema". Lo afferma la portavoce di TikTok Brooke Oberwetter al Wall Street Journal "Il modo migliore per affrontare i timori alla sicurezza nazionale è con sistemi trasparenti, con un robusto monitoraggio di parti terze e con verifiche, che stiamo già attuando", aggiunge. (ANSA).