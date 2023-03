Ue, valutiamo stretta su export tecnologia chip verso Cina

Su richiesta del governo olandese, "ci saranno discussioni con i Paesi Ue per vedere se estendere in modo più ampio" nell'Ue il controllo delle esportazioni verso la Cina della tecnologia avanzata per la produzione di microchip. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, a margine del Consiglio informale Commercio Ue a Stoccolma, riferendo che L'Aja ha proceduto con la notifica della sua stretta all'export verso la Cina. Si tratta di una "decisione nazionale, ma c'è la possibilità di portarla a livello Ue e le autorità olandesi hanno indicato che sarebbe nel loro interesse", ha evidenziato.