Brasile: Telespazio inaugura il suo teleporto satellitare

(ANSA) - BRASILIA, 01 MAR - L'ambasciatore d'Italia in Brasile, Francesco Azzarello, partecipa oggi, insieme al governatore dello Stato di Rio de Janeiro, Claudio Castro, e alla vice ministro per le Telecomunicazioni, Sonia Faustino Mendes, all'inaugurazione del teleporto satellitare di Telespazio a Maricà, comune petrolifero del litorale di Rio.

Sarà presente l'ad della società italiana controllata da Leonardo, Luigi Pasquali.

L'inaugurazione avviene ad un anno di distanza dalla posa della prima pietra, il 14 febbraio del 2022. Telespazio Brasil ha una consolidata tradizione di lavoro in Brasile, ove opera dal 1997.

Il teleporto, uno dei più importanti dell'America Latina, inizialmente si collegherà alla costellazione di 720 satelliti del sistema One Web, fornendo un insieme diversificato di servizi di comunicazione ad alta velocità ed in sicurezza.

"Il teleporto è motivo di particolare orgoglio per l'Italia - ha affermato Azzarello - rappresentando un'ulteriore prova concreta dell'eccellenza della nostra tecnologia. Non possiamo non ricordare storicamente il contributo dato allo sviluppo dell'aeronautica con il programma congiunto in Brasile, nato negli anni 1970, dell'addestratore AMX dell'allora Alenia Aermacchi con Embraer, sino alla vittoria dell'importante gara di fornitura e poi co-produzione in Brasile di blindati all'Esercito, firmato nel dicembre 2022, da parte del Consorzio Leonardo-Iveco. Esistono tuttavia forti margini di crescita per la nostra cooperazione tecnologico-industriale cui dobbiamo lavorare congiuntamente". (ANSA).