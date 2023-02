Tim: aderisce al progetto Open Gateway di Gsma 

Tim aderisce al progetto Open Gateway promosso da Gsma (l'associazione degli operatori di rete mobile mondiale) con l'obiettivo di accelerare la nuova era dei servizi digitali. Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si specifica che nell'ambito dell'accordo, supportato da 20 operatori mobili internazionali, Tim lancerà in Italia e in Brasile la prima piattaforma concepita per fornire un accesso universale per lo sviluppo e la vendita di applicazioni basate sulle funzioni Api (Application programmable interfaces). La soluzione è pensata per il mercato Business to business e Business to business to consumer e ha lo scopo di aiutare gli sviluppatori a creare nuovi servizi e opportunità in modo semplice e veloce. Con Open Gateway, i fornitori di servizi italiani e brasiliani potranno vendere le loro applicazioni in tutto il mondo, grazie all'alleanza internazionale degli operatori, con contratti standard, procedure semplici e pagamenti veloci e sicuri, aggiunge Tim. "Le telecomunicazioni - commenta Pietro Labriola, amministratore delegato del gruppo Tim - hanno bisogno di semplicità di regole e di accelerare il lancio di servizi digitali. Il progetto Open Gateway favorirà la nascita di soluzioni di comunicazione garantendo al tempo stesso una miglior user experience dei clienti. Si tratta di un mercato ad alto potenziale, che crescerà di oltre il 25% nel prossimo triennio". "Open Gateway accelererà lo sviluppo di nuovi modelli di business, generando benefici notevoli per l'intera industria digitale, grazie anche all'integrazione di questi nuovi servizi con le soluzioni che già vengono utilizzate dagli operatori di telecomunicazioni", conclude Labriola.