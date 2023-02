Microsoft, con acquisto Activision 'Call of Duty' più disponibile

"La preoccupazione principale espressa in merito" all'acquisizione da parte di Microsoft del gigante dei videogiochi Activision-Blizzard (Atvi) "è che Call of Duty diventi meno disponibile per le persone": ma con l'accordo con Nvidia appena annunciato "abbiamo dimostrato che è vero il contrario". Lo ha detto il presidente di Microsoft, Brad Smith, in una conferenza stampa a Bruxelles.

Nella capitale belga, Smith, insieme a diversi funzionari dell'azienda, ha partecipato ad un incontro a porte chiuse alla Commissione europea, volta a convincere i regolatori antitrust dell'Ue ad approvare l'accordo con Activision Blizzard.

"Se le autorità di regolamentazione approveranno questa acquisizione, Call of Duty sarà disponibile su 150 milioni di nuovi dispositivi in tutto il mondo: è un giorno che speriamo venga festeggiato dalle autorità di regolamentazione della concorrenza", ha sottolineato, insistendo sul fatto che l'acquisizione per 69 miliardi di dollari "sarà positiva per i consumatori".