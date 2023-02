Ericsson taglia 1.400 posti di lavoro in Svezia

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Ericsson taglierà 1.400 posti in Svezia. La riduzione della forza lavoro, secondo quanto riporta Bloomberg, è tutta su base volontaria e in questo modo il gruppo delle tlc mira a ridurre i costi riducendo i consulenti e a migliorare i processi. Il taglio di posti di lavoro è frutto di una trattativa con i sindacati.

In una nota, Ericsson ha affermato che intende continuare il processo attraverso un programma volontario: "Ridurre l'organico non è mai facile e lo gestiremo con il massimo rispetto e professionalità. Ulteriori dettagli vengono sempre comunicati prima al personale interessato".

I tagli al personale fanno parte di un più ampio programma di riduzione dei costi, con altre aree interessate, tra cui la riduzione dell'uso di consulenti e la razionalizzazione dei processi. Nel dicembre 2022 l'azienda ha dettagliato i piani per tagliare dai costi 9 miliardi di corone svedesi (869,6 milioni di dollari) entro la fine del 2023. (ANSA).