Tim: Labriola, vendita rete scatenerà effetto domino in tlc

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "Per avere un deleverage (riduzione del debito, ndr) efficace è ovvio che ci dovranno essere operazioni straordinarie, non è solo 'smantellamento del debito' ma un'opzione strategica, il mercato vedrà una concentrazione e per essere pronti bisogna migliorare la condizione del debito".

Lo ribadisce, rispondendo alle domande degli analisti l'ad di Tim Pietro Labriola. "Nei tre anni del piano succederà sicuramente qualcosa - aggiunge Labriola - in caso di una vendita della rete scatenerà un effetto domino".

"Stiamo cercando di affrontare ogni possibilità a mente aperta ma lo stiamo dicendo dal 2022 diverse volte: dobbiamo darci da fare per migliorare le operations e diminuire l'indebitamento", spiega Labriola sottolineando che prima di pensare a possibili fusioni e acquisizioni i manager sono focalizzati sulla crescita operativa delle business unit.

"Stiamo migliorando i kpi (i principali indicatori di business, ndr) operativi, sul fronte finanziario poi è cambiato completamente il contesto macro ma siamo lo stesso riusciti a realizzare e migliorare le nostre guidance, abbiamo il pieno controllo della situazione ma è chiaro che prima o poi ci dovrà essere un deleverage importante". Nessun dettaglio, lo ribadisce sui dossier Netco "perché siamo nel bel mezzo delle trattative" ma ricorda che "stiamo continuando a investire sulla rete Ftth".

Tim Consumer "non aveva le indicazioni giuste per migliorare la propria base costi, il primo risultato da raggiungere quest'anno è quindi dividere l'azienda in business unit per sapere dove investire i nostri capitali. Tim Enterprise è meno problematica dal lato delle efficienze e offre maggiori opportunità di crescita" ma, conclude "non voglio dire più di tanto perché attenzione finirebbe su qualcosa che non è operativa, teniamo d'occhio tutte le opportunità ma valorizzazione non significa sempre una vendita" aggiunge. (ANSA).