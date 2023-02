Zangrillo, la trasformazione digitale è una necessità

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - La trasformazione digitale non è un'opzione ma una necessità se vogliamo guardare al futuro del nostro Paese e di ciascuno di noi con una certa fiducia e serenità. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo nel corso del convegno "Dialoghi sul digitale" sottolineando che la trasformazione digitale "asfalta" tutto ciò che è successo nel passato. Secondo Zangrillo in questa trasformazione bisogna "ripensare completamente i processi e il funzionamento di una organizzazione. E' una sfida - ha detto - di grandissima complessità che richiede competenza e capacità di affrontare il cambiamento. Sono due facce di una stessa medaglia. Parlare di trasformazione digitale non significa solo dotarsi di piattaforme tecnologiche adeguate ma significa soprattutto accompagnare questo processo di trasformazione con la formazione delle persone. Le persone in genere - ha spiegato - sono resistenti al cambiamento. Nella pubblica amministrazione l'età media è 50 anni. Ci rivolgiamo a persone che per 20-30 anni sono state abituate a fare la loro attività in un certo modo e gli dici di cambiare registro, di usare strumenti diversi. Il cambiamento è significativo. Trasformare digitalmente un'organizzazione non significa solo fare un investimento in tecnologia ma significa accompagnare le persone, il capitale umano in un profondo percorso di cambiamento". (ANSA).