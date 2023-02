Dell, domanda di pc a picco. Tagliati 6.650 posti di lavoro

La crisi dell'informatica colpisceanche Dell. L'azienda produttrice di personal computer, alle prese con un netto calo della domanda e con condizioni di mercato che "continuano ad erodere un futuro già incerto", ha sottolineato il co-direttore generale Jeff Clarke, taglierà 6.650 posti di lavoro. Si tratta, come spiegato da un portavoce di Dell, di una riduzione di personale che conta per circa il 5% della forza lavoro globale del gruppo. Nel periodo chiuso il 28 ottobre, Dell ha riportato un calo delle vendite del 6% e ha fornito stime per il trimestre in corso inferiori alle previsioni degli analisti. Secondo gli esperti di Idc, citati da Bloomberg, i dati preliminari sul quarto trimestre 2022 mostrano che le spedizioni di personal computer sono diminuite bruscamente dopo il boom della pandemia e, tra le grandi aziende, Dell sarebbe quella che registrato il calo maggiore: il 37% rispetto allo stesso periodo nel 2021.