Yoroi unico membro italiano Cyber Threat Alliance

Yoroi è l'unico membro italiano della Cyber Threat Alliance (Cta), un'organizzazione internazionale di cui fanno parte tutti i protagonisti ai massimi livelli del mercato globale della cyber security. I requisiti di ammissione - spiega una nota della società - si fondano sulla capacità del candidato di produrre informazioni rilevanti di cyber threat intelligence, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

"L’analisi svolta dalla Cta sulla nostra attività di threat intelligence ha certificato dunque Yoroi come uno dei primari operatori a livello internazionale per volumi e qualità della threat intelligence prodotta - aggiunge l'azienda - Questo prestigioso traguardo è per Yoroi un'ulteriore conferma del livello di eccellenza raggiunto negli ultimi anni e ci consentirà attraverso il continuo scambio di informazioni con gli altri membri dell’alleanza, di arricchire la sua già rilevante produzione di threat intelligence, aumentando così la profondità di analisi dei suoi analisti e il livello e l’efficacia di tutte 'le armi' tecnologiche che Yoroi schiera a difesa dei suoi clienti".

"Questo è il risultato di uno straordinario lavoro di squadra. In Yoroi crediamo che la condivisione e il contributo alle comunità siano passi importanti per combattere le minacce informatiche. Prospettive diverse spesso portano a soluzioni innovative. Siamo entusiasti di far parte della Cyber Threat Alliance e non vediamo l'ora di dare il nostro meglio", dichiara Marco Ramilli, Ceo di Yoroi.