Eurogruppo, euro digitale sia sicuro e comodo da usare

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Per avere successo, l'euro digitale deve essere un progetto comune europeo e inclusivo, sostenuto dai cittadini europei e costruito su una solida base democratica". "Dovrebbe integrare e non sostituire il contante" e dovrebbe essere "sicuro e resistente, garantire un elevato livello di privacy, essere facile e comodo da usare e ampiamente accessibile al pubblico, anche in termini di costi per gli utenti finali". Sono alcuni dei punti di una dichiarazione sull'euro digitale approvata dall'Eurogruppo, che ha fatto il punto sui progressi dell'euro digitale.

La valuta unica digitale, afferma anche "dovrebbe garantire e mantenere la fiducia degli utenti, per i quali la privacy è una dimensione chiave e un diritto fondamentale". Ed "essere conforme ad altri obiettivi politici, come la prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento illecito, dell'evasione fiscale e la garanzia del rispetto delle sanzioni". "A seconda della sua concezione", spiega anche l'eurogruppo, la moneta unica digitale "potrebbe svolgere un ruolo chiave in un'economia sempre più digitalizzata, rafforzando l'autonomia strategica aperta dell'Unione europea, riflettendo il ruolo geopolitico centrale svolto dai sistemi di pagamento, promuovendo l'innovazione del settore finanziario e apportando benefici ai cittadini, alle imprese e agli Stati membri, pur preservando il ruolo della moneta della banca centrale come ancoraggio del nostro sistema monetario". Da valutare, afferma anche il coordinamento dei ministri delle Finanze dell'Eurozona, "misure normative appropriate, tra cui il conferimento all'euro digitale dello status di moneta a corso legale". (ANSA).