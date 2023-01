Tlc:Urso, con Mef valutiamo taglio Iva al 10 o 5%

(ANSA) - MILANO, 11 GEN - Ta le misure a sostegno delle tlc c'è il taglio dell'Iva, quello che Mimit e Mef devono trovare sono però le risorse per coprire la manovra che costerebbe tra 553 e 784 milioni. "Stiamo verificando insieme al Ministero dell'economia e valutando il passaggio dal 22 al 10 per cento dell'Iva" per le tlc ha detto il ministro Adolfo Urso rispondendo ai deputati della Commissione Trasporti. "Questo costerebbe, secondo le stime del Mef, 553 milioni di euro che arriverebbeo a 784 milioni se dovessimo scendere al 5 per cento". Gli effetti positivi per le tlc "sono noti così come la necessità di trovare con il Mef le necessarie coperture, che sono 'significative' nel periodo di vacche magre" in cui ci troviamo, prosegue Urso, "dobbiamo fare conto con quello che c'è e le sfide titaniche che stiamo affrontando". (ANSA).