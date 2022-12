Musk alla ricerca di un amministratore delegato per Twitter

Elon Musk sta attivamente cercando un amministratore delegato per Twitter. Lo riporta Cnbc citando alcune fonti. Silenzio dall'imprenditore che due giorni fa ha lanciato un sondaggio chiedendo agli utenti se doveva dimettersi da Ceo della piattaforma, oltre il 57% gli ha risposto di sì.

Critiche arrivano intanto dal decano della Silicon Valley Bill Gates che al Financial Times spiega come lo stile decisionale "improvvisato" di Musk sta peggiorando la polarizzazione digitale. Nell'intervista Gates parla della polarizzazione della politica americana come uno dei fattori che sta contribuendo a invertire i progressi sulle sfide sanitarie globali. Il fatto che al sanità sia "fuori dall'agenda" politica è una grande "preoccupazione per me".

Botta e risposta tra la senatrice democratica Elizabeth Warren in merito all'acquisizione di Twitter da parte del miliardario. In una lettera al consiglio di amministrazione di Tesla, Warren lo accusa di conflitto di interesse e possibile appropriazione indebita di asset del colosso delle auto elettriche per l'acquisto di Twitter. "Ho una serie di domande su come il consiglio di amministrazione di Tesla stia gestendo le azioni di Musk che non sembrano essere nel miglior interesse di Tesla e dei suoi azionisti", scrive la senatrice paladina anti Wall Street, ricordando al cda che è sua responsabilità legale tutelare gli azionisti. "Il fatto che fino a poco tempo fa Musk sia stato l'uomo più ricco del mondo non lo assolve dalle sua responsabilità legali", aggiunge Warren. La risposta di Musk è secca: "Gli Stati Uniti sono di sicuro danneggiati dall'averla come senatrice". Fra i due i rapporti sono tesi da tempo: non si sono mai risparmiati critiche e accuse pubbliche, ma ora Warren cavalca il malcontento degli azionisti di Tesla per mettere in difficoltà Musk.

La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha invitato il patron di Twitter a testimoniare davanti all'aula del Parlamento europeo.