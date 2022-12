Iliad premiata da Opensignal per la miglior disponibilità

La rete mobile iliad è la migliore in Italia per disponibilità di segnale secondo Opensignal, società indipendente di riferimento a livello mondiale per l'analisi dell'esperienza mobile dei consumatori che le assegna il premio "Availability award".

La ricerca condotta da Opensignal, spiega una nota, ha analizzato la disponibilità della connessione a cui hanno accesso gli utenti delle principali reti mobili italiane, valorizzando la quantità di tempo che gli utenti hanno trascorso connessi a un segnale 3G/4G/4G+/5G.