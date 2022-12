Butti, convocheremo tavolo Tlc a gennaio

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Sulle Tlc "andremo a convocare un tavolo sicuramente per gennaio" per affrontare diversi temi.

Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alessio Butti, intervenendo al summit di CorCom-Digital360 "Telco per l'Italia". "Il governo vuole una rete che sia a controllo pubblico, che ho definito 'nazionale'", ha detto Butti, spiegando che bisogna "rivedere i business model, adattandoli a nuovi servizi e integrazioni con altri settori. Ci sono problemi sull'abbassamento dei prezzi, che assottigliano il margine di impresa e generano un allentamento nel processo manutentivo, con conseguenze su prestazioni e qualità dei servizi".

Nel settore delle Tlc "ci stiamo interrogando su come affrontare la crisi che vede da un lato la scarsità di forza lavoro, dall'altra il caro energia. Credo che le telco debbano essere considerate imprese energivore", ha aggiunto Butti.

"Abbiamo - ha proseguito - una opportunità straordinaria costituita dal Pnrr. Possiamo sfruttarlo sia per lo sviluppo della rete a banda ultralarga che per il 5G, ma c'è un ritardo su molte linee progettuali del piano". "Ci sono inerzie - ha sottolineato Butti - che vanno affrontate soprattutto per quanto riguarda gli enti locali". (ANSA).