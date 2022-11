Agcom e PoliMi, 5G aiuta efficienza energetica

(ANSA) - MILANO, 11 NOV - L'efficientamento energetico e la progettazione orientata alla sostenibilità, insieme alla dismissione di tecnologie obsolete come il 3G, potrebbero portare a consistenti risparmi e prestazioni elevate quando il 5G sarà pienamente dispiegato. E' quanto emerso da un convegno internazionale, organizzato da Agcom e Politecnico a Milano, dedicato ai nuovi scenari per il 5G nel Mediterraneo. Secondo le relazioni, dopo un periodo di relativo rallentamento, soprattutto nel continente europeo, la tecnologia 5G è nuovamente al centro dello sviluppo della banda larga e di applicazioni in aree dotate di reti private di grandi dimensioni (porti, aeroporti, infrastrutture industriali e corridoi di trasporto). E' importante "permettere a Paesi profondamente diversi tra loro, ma uniti da sfide comuni, di raggiungere un buon livello di connettività, favorendone lo sviluppo economico, anche grazie alle reti mobili di ultima generazione", afferma Massimiliano Capitanio, commissario dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. (ANSA).