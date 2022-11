Cina, bloccata area intorno a mega fabbrica iPhone

La Zhengzhou Airport Economy Zone, che ospita il più grande stabilimento di produzione di iPhone di Apple di proprietà del contractor Foxconn, ha dichiarato l'imposizione immediata di un lockdown fino al 9 novembre negli sforzi per contenere la diffusione di un focolaio di Covid-19. A tutti i residenti della zona sarà impedito di uscire, mentre solo i veicoli autorizzati potranno circolare, secondo un avviso delle autorità locali. La nota non specifica l'applicazione delle misure possano a Foxconn, il cui impianto ha funzionato nelle ultime settimane tra il malcontento dei lavoratori per la stretta anti-Covid.

Le autorità cinesi hanno imposto il blocco a 600.000 persone nell'area che circonda la più grande fabbrica al mondo di iPhone, interessata nei giorni scorsi da fughe di massa dei lavoratori terrorizzati dall'idea di doversi sottoporre a nuove ed estenuanti quarantene. Tutti, tranne i volontari per la prevenzione del Covid e i lavoratori essenziali, "non devono lasciare le loro residenze se non per ricevere test Covid e cure mediche di emergenza", hanno riferito i funzionari della zona economica dell'aeroporto di Zhengzhou, nella Cina centrale, in una lunga nota postata sull'account uffiiciale WeChat. Alcuni dipendenti, tra altro, si sono sfogati sui social per le precarie condizioni di vita, decidendo di abbandonare l'impianto a piedi dopo aver sfondato le barriere di contenimento. Foxconn, in passato, ha dichiarato che il campus di Zhengzhou, capoluogo dell'Henan, può impiegare fino a 300.000 lavoratori.

La Cina è l'ultima grande economia che continua a perseguire una strategia 'zero-Covid', basata su lockdown improvvisi, test di massa e lunghe quarantene negli sforzi per strozzare i focolai di contagio. Sempre Foxconn ha fatto sapere la scorsa settimana di aver avviato i test quotidiani all'acido nucleico per i dipendenti, tenuti in una "bolla a circuito chiuso", offrendo incentivi per la permanenza al lavoro: appena ieri la società ha annunciato un bonus quadruplicato per i dipendenti che aiuteranno la produzione in una fase di forte richiesta di iPhone in vista delle festività di fine anno. La Cina ha segnalato oggi più di 2.000 nuove infezioni domestiche per il terzo giorno consecutivo, negli aggiornamenti a martedì. La provincia di Henan ha ufficialmente riportato 359 infezioni da Covid-19, con un salto rispetto alle 104 di lunedì. Anche il centro manifatturiero della Cina meridionale di Guangzhou ha annunciato blocchi parziali in diversi distretti questa settimana in risposta all'aumento del numero di casi