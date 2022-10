Apple aumenta per la prima volta i prezzi degli abbonamenti del servizio in streaming di Apple Tv+. Cupertino li porta dagli attuali 4,99 dollari al mese a 6,99 dollari, con il piano annuale che passa dal 49 a 69 dollari l'anno. Rincari anche per Apple Music, che costerà 10,99 dollari al mese, e per Apple One Bundle - che include Apple Tv+, Apple Music, Apple Arcade e altri servizi -, il cui costo sarà di 16,95 dollari al mese, due dollari in più del prezzo attuale.