Microsoft ha licenziato quasi 1.000 dipendenti in varie divisioni questa settimana, pari a meno dell'1% della forza lavoro, che ammontava a 221 mila persone alla fine di giugno. Lo riporta Axios. La società ha messo in atto quindi l'annuncio fatto in luglio, diventando l'ultima tech company a mostrare segni di preoccupazione sul futuro della domanda.