Consiglio Ue, rafforzare sicurezza approvvigionamenti Ict

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Gli Stati membri dell'Ue hanno approvato le conclusioni del Consiglio che contribuiscono a rafforzare la sicurezza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in risposta agli attacchi informatici e alle minacce a cui sono esposte le catene di approvvigionamento.

Lo annuncia una nota. L'invito urgente all'azione è stato guidato dalle attuali circostanze geopolitiche, dalla natura dannosa degli attacchi alla catena di approvvigionamento e dalla dipendenza sempre crescente della nostra società dalle tecnologie digitali. Mira a rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento Ict ed è anche un primo passo per affrontare le minacce di dipendenze strategiche indesiderate nelle catene di approvvigionamento del settore. "La nostra recente esperienza mostra quanto velocemente una dipendenza strategica esterna può trasformarsi in una vulnerabilità molto reale. Ecco perché dobbiamo proteggere le catene di approvvigionamento Ict critiche, che sono essenziali per la sicurezza dell'infrastruttura digitale dell'Ue, la spina dorsale della nostra società e dell'economia moderne ." Ivan Bartoš, vice primo ministro per la digitalizzazione e ministro per lo sviluppo regionale della repubblica Ceca, presidenza di turno dell'Ue. (ANSA).