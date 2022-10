Italia digitale: Mitd, a ottobre tutti i target rispettati

(ANSA) - ROMA, 12 OTT - Il Ministero dell'innovazione e transizione digitale, quello di Vittorio Colao, prima di passare il testimone fa un bilancio della sua attività. La strategia per l'Italia Digitale 2026, approvata nel marzo 2021, aveva stabilito obiettivi ambiziosi per l'Italia, in linea con quelli della Bussola Digitale 2030 europea ma con tempi più stretti: garantire entro il 2026 connettività a banda ultra larga a tutto il Paese, accelerare la digitalizzazione e la diffusione di servizi digitali e piattaforme pubbliche, accelerare la digitalizzazione della sanità pubblica e armonizzare la sua diffusione sul territorio, incrementare il livello di cybersicurezza del Paese e intervenire sulle competenze digitali dei cittadini. In parallelo rilanciare la leadership italiana nello spazio e avviare il rafforzamento del Paese nelle tecnologie strategiche per il futuro. "A ottobre tutti i target e le milestone del PNRR sono stati rispettati" scrive il ministero. "Sono state completate tutte le attività necessarie per avviare i lavori di realizzazione dei progetti di connettività a banda ultra larga; I lavori per il Polo Strategico Nazionale (PSN) sono partiti e il PSN sarà attivo entro dicembre; Le nuove piattaforme per l'interoperabilità delle banche dati pubbliche, per le notifiche digitali, le deleghe e i pagamenti sono operative o in fase di pre-rilascio; I fondi per la digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche centrali e locali sono in larga parte già stati assegnati; L'Agenzia per la cybersicurezza è stata costituita ed è ora pienamente operativa; Sono state approvate le nuove architetture per la sanità digitale ed è stata avviata la loro realizzazione.

Sono partite tutte le iniziative sulle competenze digitali, la maggiore delle quali è stata la creazione dell'innovativo Fondo per la Repubblica Digitale e tutti i fondi PNRR e ordinari previsti per il settore Spazio sono stati assegnati". (ANSA).