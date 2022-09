L'ultima idea di Musk,portare internet via satellite in Iran

Portare l'internet via satellite in Iran. E' l'ultima idea di Elon Musk, intenzionato a chiedere un'esenzione alle sanzioni americane contro Teheran nel tentativo di offrire il web tramite i suoi satelliti Starlink in Iran. "Starlink è ora attivo in tutti i continenti, inclusa l'Antartica", ha twittato il patron di Tesla e SpaceX. Rispondendo a uno dei suoi follower che gli chiedeva se sarà possibile offrire internet anche alla popolazione iraniana, Musk ha risposto: "Starlink chiederà un'esenzione alle sanzioni contro l'Iran".