Nuovi servizi di sorveglianza spaziale per i governi europei

(ANSA) - MILANO, 15 SET - Si rafforza la collaborazione tra Telespazio (Leonardo 67%-Thales 33%) e NorthStar per la fornitura di nuovi servizi di sorveglianza spaziale ai governi europei. L'accordo di distribuzione e partnership è stato annunciato in occasione della World Satellite Business Week a Parigi. In base all'accordo, Telespazio opererà come distributore esclusivo e fornitore di soluzioni a valore aggiunto di NorthStar per ministeri della difesa, governi, agenzie e istituzioni europei, rafforzando il proprio ruolo di operatore e fornitore di servizi spaziali per clienti governativi.

Nel 2023 NorthStar lancerà il primo sistema spaziale commerciale totalmente dedicato alla sorveglianza dell'ambiente spaziale (Ssa, Space Situational Awareness). La costellazione NorthStar, sempre operativa, monitora simultaneamente tutti i regimi orbitali nelle vicinanze della Terra per migliorare la conoscenza e la localizzazione di precisione degli oggetti che risiedono nello spazio. Telespazio integrerà la gamma delle soluzioni spaziali NorthStar nella sua offerta di servizi dedicati alla Space Domain Awareness per clienti governativi, forte di una competenza consolidata e ultradecennale nella fornitura di sistemi spaziali per le comunicazioni satellitari, la geo informazione, le applicazioni militari e per la sicurezza.

"La raccolta di informazioni spaziali e la suite di servizi di Ssa garantiti da NorthStar offriranno una vista 3D e always on senza precedenti dell'intero ambiente spaziale", commenta Luigi Pasquali, amministratore delegato di Telespazio. "La qualità dei dati e la rapida rivisitazione delle informazioni consentiranno a Telespazio di perfezionare la propria capacità di rilevare, tracciare, prevedere, identificare e caratterizzare oggetti e detriti spaziali, attività fondamentali per soddisfare le sofisticate esigenze del mercato, ad esempio nelle applicazioni per la difesa". (ANSA).