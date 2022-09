Twitter: Wsj, azionisti orientati ad approvare offerta Musk

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Gli azionisti di Twitter sembrano orientati ad approvare con un ampio margine l'offerta d'acquisto della piattaforma per 44 miliardi di dollari, diventata oggetto di una causa dopo che Elon Musk l'ha ritrattata e gli azionisti lo hanno citato in tribunale perché rispetti l'accordo. Lo scrive il Wall Street Journal, precisando che i primi voti mostrano che gli investitori intendono dare disco verde all'operazione, anche se potrebbero cambiare la loro propensione nell'assemblea convocata per le 13 ora locale del 13 settembre.

Musk, che è il principale azionista con circa il 10% del pacchetto, non ha ancora votato ed è improbabile che lo faccia, dato che ha accusato Twitter di non aver fornito i dati richiesti per concludere l'affare. L'accordo prevede che il magnate voti a favore, ma il suo sostegno non è determinante se altri investitori lo sostengono. (ANSA).