Restart Italia: Colao, i giovani devono chiedere di più

(ANSA) - ROMA, 12 SET - "Sono ottimista perchè oggi in Italia abbiamo una pressione dal basso molto forte che permette di fare di più: l'importante è che i giovani pensino a lungo e sognino in grande. I ragazzi devono parlare di più, la società deve parlare di più con le istituzioni per chiedere quello di cui c'è bisogno". E' l'invito e anche la conclusione, affidata al ministro della transizione digitale e innovazione Vittorio Colao alla celebrazione dei 10 anni di Restart Italia, il primo pacchetto di misure pensato per le start up. "Il tema non è Draghi ma il fatto che con Draghi e con il Pnrr abbiamo dato credibilità a tante cose - sottlinea Colao - continuerà? non c'è motivo per cui non debba continuare la digitalizzazione, non sono cose politiche ma fatte nell'interesse dei ragazzi e delle ragazze". (ANSA).