La Federal Trade Commission (Ftc) americana ha aperto una indagine sull'acquisto da parte di Amazon per 3,9 miliardi di dollari di 1Life Healthcare, che gestisce le cliniche One Medical in 25 mercati americani. Lo scrive il Wall Street Journal. La mossa di Amazon si inserisce nei tentativi dei giganti della tecnologia e delle vendite al dettaglio di entrare nel settore della sanità Usa, che vale 4.000 miliardi di dollari.