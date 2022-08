Estonia, massiccio cyber attacco a siti pubblici e privati

(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Una massiccia serie di attacchi informatici ha interessato nella giornata del 17 agosto le istituzioni pubbliche e private, nonché il settore privato estone. Lo ha comunicato Luukas Ilves, sottosegretario per la trasformazione digitale del governo estone. Per l'Estonia, si è trattato del più imponente attacco hacker degli ultimi 15 anni che tuttavia non ha causato particolari problemi al sistema informatico del Paese. L'attacco è avvenuto a un paio di giorni dalla discussa rilocazione di un monumento sovietico della Seconda guerra mondiale dalla città frontaliera di Narva nell'ambito di un programma di rimozione di tutti i monumenti sovietici ancora presenti nello spazio pubblico estone. Nelle scorse settimane, attacchi di notevoli dimensioni erano stati subiti dai sistemi informatici della vicina Lettonia. (ANSA).