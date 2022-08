Usa: Wsj, approvato quasi tutto l'export tecnologico in Cina

La crescente concorrenza tecnologica con la Cina è stata identificata dagli Stati Uniti come una minaccia alla sicurezza nazionale. Nonostante questo il Dipartimento del Commercio ha approvato quasi tutte le richieste di export tecnologico e ha assistito a un aumento delle vendite alla Cina di alcune tecnologie particolarmente importanti. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando come quindi gli Stati Uniti continuano a inviare alla Cina semiconduttori, componenti aerospaziali, tecnologia per l'intelligenza artificiale e altre tecnologie che potrebbero essere usate per portare avanti gli interessi militari di Pechino.