Fondo arabo investe 7,5 mld in Usa, da Amazon a Microsoft

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Il fondo sovrano saudita ha investito 7,5 miliardi di dollari nelle blue-chip americane fra aprile e giugno. Il Public Investment Fund ha acquisito quote di minoranza in 17 società, fra le quali Alphabet, BlackRock e Microsoft. Gli investimenti riflettono il buono stato di salute dell'economia saudita grazie alla volata dei prezzi del petrolio. Un balzo che ha aiutato il principe alla corona Mohammed bin Salman a emergere dall'isolamento diplomatico in cui era scivolato con la morte del giornalista Jamal Khashoggi.

Il mese scorso proprio il principe ha ricevuto Joe Biden, che lo ha incoraggiato a pompare più petrolio per ridurre i prezzi e aiutare a combattere l'inflazione galoppante. Bin Salman è poi volato a Parigi per essere ricevuto dal presidente Emmanuel Macron. (ANSA).