Twitter: esperti, corte Usa costringerà Musk all'acquisto

Elon Musk sarà costretto ad acquistare Twitter contro la sua volontà. Gli esperti ritengono che la giustizia americana, e in particolare il tribunale del Delaware dove si consumerà lo scontro legale, si pronuncerà probabilmente a favore della società che cinguetta. Le conseguenze di una tale forzatura non sono però chiare visto che l'acquisizione è basata su finanziamenti e le banche potrebbero non essere più interessate a finanziare un accordo forzato.

Secondo alcuni osservatori, l'obiettivo del passo indietro di Musk continua a essere la sua volontà a negoziare un prezzo migliore rispetto ai 44 miliardi di dollari messi sul piatto. Twitter, spiegano infatti alcuni osservatori, non vale più di 13-15 miliardi, circa il 50% in meno rispetto al prezzo in borsa attuale. Il fatto che Twitter abbia però assunto il potente studio legale Watchtell Lipton per difendersi sembra aver chiuso in via definitiva il tempo delle trattative.